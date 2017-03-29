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12:13, 29 марта 2017 338

«МегаФон» запустил новую технологию передачи звука HD-Voice

«МегаФон» запустил новую технологию передачи звука HD-Voice

«МегаФон» запустил технологию HD Voice на всех базовых станциях третьего поколения на территории Центрального филиала*. Благодаря чему голос собеседника звучит еще более четко и естественно — так, словно он находится рядом.

Технология HD Voice позволяет лучше слышать речь собеседника, особенно в шумных местах, очищает ее от помех и делает голоса более узнаваемыми за счет передачи более широкого диапазона частот. С ее помощью легче общаться с детьми и пожилыми людьми, понимать интонации собеседников, говорящих на иностранном языке. Стандарт HD Voice поддерживают все базовые станции сети 3G на территории Центрального филиала, в том числе и в Рязанской области.

Функционал HD Voice доступен владельцам большинства современных моделей смартфонов от ведущих производителей. Не нужно проводить дополнительных настроек, технология активизируется автоматически, если оба абонента находятся в сети 3G.

«С технической точки зрения эффект HD Voice можно сравнить, например, с просмотром видео на обычном ТВ и в качестве FullHD. Картинка выглядит более яркой и четкой, то же самое происходит и с голосом. На сегодняшний день через базовые станции третьего поколения проходит значительная часть голосового трафика. Поэтому, мы продолжаем работать над качеством связи и заинтересованы в том, чтобы наши клиенты получали максимально качественные услуги. С технологией HD Voice абоненты могут ощутить „эффект присутствия“ при телефонном разговоре с собеседником», — прокомментировал директор по инфраструктуре центрального филиала компании «МегаФон» Андрей Абрамов.

Справка

В состав Центрального филиала компании «МегаФон» входят: Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Нижегородская, Орловская, Рязанская и Тульская области.


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