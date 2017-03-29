Летом рязанским водителям предложат другие варианты выезда из города

Летом рязанские власти из-за многочисленных дорожных работ организуют альтернативные маршруты выезда из города. Об этом рассказала вице-мэр Ольга Свинцова, на кругом столе с грузоперевозчиками в областном отделении «Единой России» в среду, 29 марта. В частности, начались переговоры с владельцем путепровода в Соколовке о бесплатном проезде в часы пик.
Информацию о вариантах движения разместят вдоль дорог и на остановках, добавила чиновница.
По словам главы областного минтранса Андрея Савичева, летом будут активно строить развязку на пересечении Михайловского шоссе и М-5, вынесут теплотрассу из-под Куйбышевского шоссе, завершат приведение в порядок всей дороги до Клепиков и отремонтируют дядьковское направление.
Министр добавил, что после починки Куйбышевского шоссе планируют расширить железнодорожный переезд. Это также планируют сделать в 2017 году.