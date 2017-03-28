В Рязани решили отдать под жилую застройку территорию бывшей мебельной фабрики

В Рязани решили застроить жилыми домами участок в Горроще. В генплане планируют перевести территорию по адресу улица Островского, дом №122 из зоны промышленных предприятий и коммунально-складских организаций в зону многоэтажного жилья.
Постановление мэрии о разработке проекта изменений официально опубликовано во вторник, 28 марта. Согласно документу, инициатором стало ООО «Общество ветеранов правоохранительных органов».
Ответственным за подготовку проекта назначили управление градостроительства и архитектуры. Оно семь дней будет принимать предложения рязанцев: улица Введенская, дом №107, кабинеты №№318-320.
Перед принятием проект должен будет пройти публичные слушания.
Территория по указанному адресу принадлежала мебельной фабрике «Ока». В здании, в частности, располагалась столовая предприятия. Сейчас оно представляет собой офисный центр.