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13:58, 28 марта 2017 471
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В Рязани решили отдать под жилую застройку территорию бывшей мебельной фабрики

В Рязани решили отдать под жилую застройку территорию бывшей мебельной фабрики

В Рязани решили застроить жилыми домами участок в Горроще. В генплане планируют перевести территорию по адресу улица Островского, дом №122 из зоны промышленных предприятий и коммунально-складских организаций в зону многоэтажного жилья.

Постановление мэрии о разработке проекта изменений официально опубликовано во вторник, 28 марта. Согласно документу, инициатором стало ООО «Общество ветеранов правоохранительных органов».

Ответственным за подготовку проекта назначили управление градостроительства и архитектуры. Оно семь дней будет принимать предложения рязанцев: улица Введенская, дом №107, кабинеты №№318-320.

Перед принятием проект должен будет пройти публичные слушания.

Территория по указанному адресу принадлежала мебельной фабрике «Ока». В здании, в частности, располагалась столовая предприятия. Сейчас оно представляет собой офисный центр.


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