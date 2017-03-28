Рязанская область наметила общий субботник на 22 апреля

Рязанское правительство предложило муниципалитетам провести 22 апреля общий субботник и привлечь к нему жителей, организации и учебные заведения. Соответствующее распоряжение издано в понедельник, 27 марта, и официально опубликовано во вторник.
Местным властям также рекомендуется организовать месячники благоустройства с 27 марта по 30 апреля. В их рамках планируют, в частности, убрать несанкционированные свалки, активнее наказывать нарушителей правил благоустройства.
Кроме того, правительство посоветовало чиновникам и руководителям организаций привести в порядок воинские мемориалы, отремонтировать детские и спортивные площадки, высадить деревья и своевременно вывозить мусор.
Напомним, в Рязани весенний месячник благоустройства