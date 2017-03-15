В Рязани проведут три общегородских субботника за месяц

В рамках весеннего месячника благоустройства в Рязани проведут три общегородских субботника. Месячник стартовал в среду, 15 марта, сообщила вице-мэр Ольга Свинцова на пресс-конференции в этот день. Дату окончания пока не определили, но основные работы планируют завершить к маю.
Субботники пройдут 25 марта, 8 и 22 апреля. Первый посвятят уборке карьеров в Борках, второй — Лесопарку. Всю информацию по ним и месячнику в целом можно получить в префектурах.
Свинцова отметила, что уборка начнется уже в среду, к ней присоединятся общественные организации. В частности, с 15:30 будут чистить Кремлевский сквер. До конца недели планируют привести в порядок центральные улицы.
В рамках месячника также убирать несанкционированные свалки, сажать деревья и цветы, мыть дороги. К Пасхе починят кладбищенские дороги.