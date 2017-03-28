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15:54, 28 марта 2017 289
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На застройщика ЖК «Аэробус» завели уголовное дело за махинации с долевым строительством

На застройщика ЖК «Аэробус» завели уголовное дело за махинации с долевым строительством

На застройщика ЖК «Аэробус» — строительную корпорацию «Город» — завели уголовное дело за махинации с долевым строительством. Расследование ведет отдел полиции по Московскому району, пишет «Строительная газета».

В жилом комплексе купили квартиры более 120 рязанских семей. По словам владельцев квартир, строительство дома остановилось полгода назад. Московский застройщик долго не выходил на связь. Позже на встрече с покупателями он сообщил, что стройку заморозили из-за отказа Сбербанка в финансировании. В банке ответили, что у застройщика есть документально неподтвержденные затраты на 72 миллиона рублей.

По информации «Строительной газеты», Сбербанк и СК «Город» подали друг на друга иски. Банк потребовал срочно погасить долг с процентами на сумму 10 миллионов рублей. Также он заявил в Арбитражный суд о банкротстве «Города». Кроме того, руководству строительной компании может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее дольщики создали петицию с просьбой о завершении строительства ЖК «Аэробус». «Большинство из нас вложили свои последние деньги, и сейчас, живя на съемных квартирах и выплачивая ипотеку, вынуждены обивать пороги государственных учреждений с просьбами о помощи и предоставлении компетентной информации по ситуации со строительством. У многих нет денег платить ипотеку и жить на съемной квартире, кормить детей», — писали они в обращении.

Фото Change.org


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