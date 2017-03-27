В Рязани завершился тридцатый фестиваль современного танца «Черный кот». Фоторепортаж

В Рязани завершился тридцатый фестиваль современного танца «Черный кот». Финал прошел в воскресенье, 26 марта, во Дворце молодежи.

На мероприятии собрался полный зал зрителей: на коллективы, которые для многих уже стали любимыми, пришли посмотреть профессиональные хореографы, танцоры и поклонники фестиваля. На первое отделение «Черного кота» пришли врио губернатора Николай Любимов с супругой и Олег Булеков.

В финал вошли команды, набравшие больше всего зрительских голосов. В этом году на сцене Дворца молодежи выступали представители Рязани и области, Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Кохмы, Борисоглебска, Кургана и других городов России. Многие из них участвовали в конкурсной программе уже не впервые.

В последний день фестиваля были представлены пять номинаций: «Слоу» «Клубный танец», «Фристайл, «Рок-н-ролл», «Фолк».

«На «Черном коте» я всего третий раз, но уже появились любимчики. Заметен рост коллективов, очень интересно наблюдать за тем, как меняются сами танцоры, за их новыми идеями, которые они воплощают в номерах», — отметила одна из зрительниц.

Для тех, кто хотел вспомнить биографию фестиваля, в фойе организовали выставку фотографий. Там можно было увидеть победителей разных лет.

Организаторы не заставляли зрителей скучать. Так, во время небольших перерывов для желающих устраивали конкурсы. Самые смелые участники получили сувениры с логотипами юбилейного фестиваля.

Танцоры же в это время готовились и репетировали постановки. За кулисами царила атмосфера танца и творчества.

Сюрпризом для зрителей стало выступление вне конкурсной программы команды «Chief Rocka», которая много лет была фаворитом зрительского голосования и неоднократно побеждала в номинации «Клубный танец».

После того, как все коллективы станцевали, ведущий Игорь Крысанов объявил перерыв, в течение которого подсчитывали зрительские голоса. После почти часового ожидания на сцену вышли президент фестиваля Николай Плетнев и председатель гордумы Андрей Кашаев для объявления результатов.

В этом году они стали такими:

Номинация «Фолк»:

Победитель — «ДисТанцы-Я», Калуга;

Лауреат 2 степени — «Конспирация», Рязань.

Номинация «Рок-н-ролл»:

Победитель — «Огни», Шацк;

Лауреат 2 степени — «ДисТанцы-Я», Калуга.

Номинация «Слоу»:

Победитель — «Рязань», Рязань;

Лауреат 2 степени — «АнтАнта», Борисоглебск.

Номинация «Клубный танец»:

Победитель — «Огни», Шацк;

Лауреат 2 степени — «ДисТанцы-Я», Калуга.

Номинация «Фристайл»:

Победитель — «Бит Стрит», Рязань;

Лауреат 2 степени — «2Д», Рязань.