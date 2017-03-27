Рязанская область перейдет на электронный документооборот

Рязанская область переходит на электронный документооборот. Об этом в пятницу, 24 марта, на рассказал на заседании правительства вице-губернатор Сергей Филимонов, сообщает
Также министр экономического развития и торговли области Светлана Горячкина отметила, что в связи с изменениями в российском законодательстве с 1 июля 2017 года при осуществлении функции муниципального контроля органы не вправе будут с проверяемых предприятий запрашивать документы и информацию, которая находится в распоряжении различных органов власти.
«Мы уже подключились к электронной системе межведомственного взаимодействия при оказании государственных услуг, следующим этапом должен стать переход на электронный муниципальный контроль», — уточнила она.