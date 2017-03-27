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12:14, 27 марта 2017 339
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Рязанцы стоя слушали концерт группы «Сплин». Видео

Рязанцы стоя слушали концерт группы «Сплин». Видео

Рязанцы стоя слушали концерт группы «Сплин». Он прошел в субботу, 25 марта, в зале областной филармонии.

Лидер группы Александр Васильев презентовал новый альбом «Ключ к шифру». Также на концерте, который длился около двух с половиной часов, звучали старые хиты «Сплина».

В начале лишь некоторые зрители вставали со своих мест и танцевали на балконе и в проходе между рядами, однако после песни «Феллини» зал полностью поднялся на ноги.

Васильев, как и пять лет назад, рассказал о политической ситуации в Гвинее-Бисау. В завершение концерта отметил, что «этот вечер в Рязани он запомнит надолго».


Кто смотрел вчера мои сторис, тот молодец и видел бородатого Сашу Васильева и горячо любимую группу "Сплин". Каждый год бы ходила😀 И новый альбом их понравился почти весь и сразу, и старых песен было много, даже с самых ранних альбомов. Жаль "Реквием" не исполнили, так я рыдаю под нее 😫. И на удивление не было "Мое сердце" 😮 Всегда пели, а вчера нет. ---- Это мой четвертый их концерт. Первый был в 2002+-, еще в ныне почившем Планетарий. Народу помню пришло позорно мало. Зато в 2006 на нашествии был Ааааарррррр!🙌 Ох жалко, что нет в городе ни одного нормального клуба для рок-концертов. Слушать такую музыку сидя в филармонии пытка! Но ничего, вчера зал встал и гудел, как и в прошлый раз 🙌😎 В планах наконец выбраться в Минск на Океан Эльзi 😍 ----

Публикация от СВАДЕБНЫЙ И СЕМЕЙНЫЙ ФОТОГРАФ (@lena_senchuk)

#сплин

Публикация от Elena (@korolevayelena)

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