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16:51, 27 марта 2017 795
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Летать так летать. Рязанским охотникам дали полтора месяца на отстрел уток

Летать так летать. Рязанским охотникам дали полтора месяца на отстрел уток

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области объявили отстрел восьми видов дичи. Решение регионального минприроды о регулировании численности птиц принято в пятницу, 24 марта, и размещено на его сайте. Причиной названа угроза распространения болезней.

Документ касается белолобого гуся, гусь-гуменника, кряквы, шилохвости, широконоски, чирка-свистунка, чирка-трескунка и вальдшнепа. Отстрел разрешен с даты принятия решения по 10 мая на всей территории области, кроме федеральных ООПТ.

В одном месте разрешается убить не больше трех птиц каждого вида. Кроме того, нельзя отстреливать самок всех пяти уток.


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