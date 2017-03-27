Летать так летать. Рязанским охотникам дали полтора месяца на отстрел уток

В Рязанской области объявили отстрел восьми видов дичи. Решение регионального минприроды о регулировании численности птиц принято в пятницу, 24 марта, и размещено на его
Документ касается белолобого гуся, гусь-гуменника, кряквы, шилохвости, широконоски, чирка-свистунка, чирка-трескунка и вальдшнепа. Отстрел разрешен с даты принятия решения по 10 мая на всей территории области, кроме федеральных ООПТ.
В одном месте разрешается убить не больше трех птиц каждого вида. Кроме того, нельзя отстреливать самок всех пяти уток.