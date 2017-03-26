Игорь Морозов прокомментировал предложение о замене Самойловой на «Евровидении»

Игорь Морозов прокомментировал предложение о замене Юлии Самойловой на «Евровидении — 2017». Рязанский сенатор считает, что Украина не может требовать другого участника от России, передает
«Киевская власть не может диктовать свои правила российской творческой интеллигенции. Тем более на крупнейшем фестивале, который раскручен не Украиной, а всей Европой, который является знаковым для всех исполнителей. И мы не можем менять по их требованию тех, кто достоин представлять Россию на этом фестивале. Мы не зависим от Киева», — сказал Морозов.
Ранее Морозов
Напомним, в воскресенье, 26 марта, власти Украины