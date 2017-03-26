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20:50, 26 марта 2017 310
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Игорь Морозов прокомментировал предложение о замене Самойловой на «Евровидении»

Игорь Морозов прокомментировал предложение о замене Самойловой на «Евровидении»

Игорь Морозов прокомментировал предложение о замене Юлии Самойловой на «Евровидении — 2017». Рязанский сенатор считает, что Украина не может требовать другого участника от России, передает Life.

«Киевская власть не может диктовать свои правила российской творческой интеллигенции. Тем более на крупнейшем фестивале, который раскручен не Украиной, а всей Европой, который является знаковым для всех исполнителей. И мы не можем менять по их требованию тех, кто достоин представлять Россию на этом фестивале. Мы не зависим от Киева», — сказал Морозов.

Ранее Морозов предлагал бойкотировать «Евровидение» на Украине.

Напомним, в воскресенье, 26 марта, власти Украины предложили России отправить на песенный конкурс другого участника. 22 марта Служба безопасности запретила Юлии Самойловой въезд на Украину. В 2015 году она выступала в Крыму. На концерт девушка приехала из Москвы. Киев разрешает въезд на полуостров только со своей территории.


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