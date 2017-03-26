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16:44, 26 марта 2017 243
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В Рязани провели «Час Земли». Фото

В Рязани провели «Час Земли». Фото

В субботу, 25 марта, в Рязани провели «Час Земли». Во время экологической акции в области сэкономили около 6 тысяч кВт/час электроэнергии. Об этом рассказали в региональном минприроды.

В 20:30 в Рязани отключили подсветку памятников, освещение зданий правительства и вузов. На час погасили свет в театре драмы, областной филармонии, музыкальном театре, библиотеке им. Горького, а также в крупных торговых центрах. К акции присоединились жители Касимова, Сасова, Скопина, Михайлова, Спас-Клепиков, Шилова, Ряжска и других населенных пунктов Рязанской области.

В этом году в акции впервые участвовали города Сасово и Шилово. Там на час отключили подсветку зданий администрации, районных Домов культуры, детско-юношеской спортивной школы «Планета спорта», физкультурно-спортивного комплекса «Арена» и дата-центра «Яндекс».

«Час Земли» — это международная акция, в ходе которой на протяжении ряда лет Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает своих сторонников выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.


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