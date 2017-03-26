В понедельник в Рязанской области будут осадки и сильный ветер

В понедельник, 27 марта, в Рязанской области будет сильный ветер. Также ожидаются осадки (снег, мокрый снег, днем переходящий в дождь). Прогноз погоды
Ветер ночью юго-западный 5-10 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду. Днем порывы северо-западного ветра также будут достигать 18 метров в секунду.
Температура воздуха ночью по области -4,+1 градус, в Рязани -1,-3 градуса. Днем по области 0,+5 градусов, в Рязани +2,+4 градуса.
На дорогах гололедица. Местами возможно налипание мокрого снега.