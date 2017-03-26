Рязанские охотники сравнили своих собак. Об этом сообщает издательство «
Выводку охотничьих собак провели в Шацке в суботу, 26 марта. Своих питомцев показали собаководы и охотники из Шацкого, Сараевского, Чучковского, Пителинского, Путятинского районов области, а также из Рязани, Тамбова и Моршанска. Оценивали собак эксперты-кинологи из Рязани, среди них — председатель, эксперт всероссийской категории Виктор Минкин, эксперт-кинолог второй категории Виктор Арчаков.
По рингам прошли собаки младшей (10 месяцев и 1,5 года), средней (1,5 — 3 года) и старшей (3-10 лет) возрастных групп. Почти все животные — обладатели родословной, хотя мероприятие не требовало ее наличия.
Самыми многочисленными участниками выводка стали собаки породы русская гончая. Меньше было западно-сибирских лаек, дратхааров. Единственным представителем своей породы оказался бигль.
Всем участникам выводка дали свидетельства, содержащие данные о владельце собаки, ее породе и занятом на ринге месте.