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13:21, 26 марта 2017 577
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Рязанец снял на видео весенний разлив Оки

Рязанец снял на видео весенний разлив Оки

Рязанец Сергей Чернышов снял весенний разлив Оки на видео. Ролик опубликован на видеохостинге YouTube.

В кадр попали берега реки около Рязанского кремля, а также в зоне лесопарка рядом с Торговым городком.

По словам автора видео, в 2017 году уровень воды в реке поднялся не сильно.

Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, за сутки в черте Рязани в Оке уровень воды прибавился на 4 сантиметра и на 26 марта составляет 231 сантиметр от нулевой отметки городского гидрологического поста.

В районе населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в реке Оке остается прежним и достигает отметки 495 сантиметров.

В районе села Старая Рязань уровень воды повысился на 1 сантиметр и составляет 322 сантиметра.

На территории Касимова уровень воды не изменился — 321 сантиметр.

В районе населенного пункта Елатьма уровень воды остается прежним — 241 сантиметр.

На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды поднялся на 9 сантиметров и составил 326 сантиметров.

На реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды не изменился — 289 сантиметров.

На реке Пет в селе Потапьево уровень воды снизился на 41 сантиметров и составил 335 сантиметров.

На реке Ранова села Троица уровень воды понизился на 11 сантиметров и составил 521 сантиметр.

На реке Верда в черте города Скопин уровень воды понизился на 6 сантиметров и достиг отметки 140 сантиметров.

На территории Рязанской области остаются подтопленными 7 низководных мостов и один участок автодороги.

В Путятинском районе в результате подъема воды в реке Пара подтоплены 2 низководных моста вблизи сел Летники и Черняевка. Объездной путь к селу Летники осуществляется через населенные пункты Береговое — Прудки — Авдотинка — Поляки — Летники. У поселка Черняевка организована работа лодочной переправы.

Остаются подтопленными три низководных моста в Сапожковском районе вблизи деревни Красная Яблонька, деревни Ширино и Скит Свято-Данилова монастыря. Организована лодочная переправа через реку Пара.

В Старожиловском районе остается затопленным низководный мост, вблизи деревни Бутырки. Организована лодочная переправа через реку Проня.

В Скопинском районе остается подтопленным низководный мост у населенного пункта Шелемишево. Объездной путь осуществляется по маршруту — перекресток 289 км автодороги М-6 — Нагорное (Ряжский район) — Шелемишево (улица Советская) — Ураково.

В Рязанском районе в результате подъема воды в реке Ока остается подтопленым низководный участок дороги вблизи населенных пунктов Коростово и Заокское Рязанского района. Уровень воды над полотном дороги составляет 24 сантиметра, длина подтопленного участка — около 95 метров. Имеется объездной путь протяженностью 4 км.

В населенных пунктах, проезд автотранспорта к которым приостановлен, жизнеобеспечение населения не нарушено, организовано дежурство пожарных расчетов, добровольных пожарных команд, скорой медицинской помощи и сотрудников полиции. Спланирована работа социальных работников и других специалистов.

Для контроля за обстановкой работают оперативные группы.


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