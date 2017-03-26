Гран-при «Черного кота» получил «Стиль». Видео

Победителей тридцатого фестиваля современного танца «Черный кот» объявили на гала-концерте во Дворце молодежи в воскресенье, 26 марта. Гран-при получил коллектив «Стиль».
«Стиль» представил номера в четырех номинациях. Победителей определили с помощью зрительского голосования.
Юбилейный фестиваль стартовал в пятницу, 24 марта. Первый конкурсный день традиционно открывала номинация «Черный котенок» (для самых юных танцоров). Всего участники «Черного кота» выступали в пяти номинациях: «Слоу» (особенностями которой является медленная композиция), «Клубный танец» (постановки на современную танцевальную музыку) и «Фристайл» (все самые оригинальные хореографические постановки), «Рок-н-ролл» (свободная стилистика танца с рок-музыкой в качестве базовой составляющей) и «Фолк» (танец с этническими или фольклорными элементами).
Ежегодно география конкурса очень обширна. В этом году собрались коллективы из Рязани и области, Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Кохмы, Борисоглебска, Кургана и других городов России.