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11:54, 25 марта 2017 375
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В Рязани начался тридцатый «Черный кот». Фото

В Рязани начался тридцатый «Черный кот». Фото

В пятницу, 24 марта, в рязанском Дворце молодежи, стартовал XXX юбилейный межрегиональный фестиваль современного танца «Черный кот».

Первый конкурсный день традиционно открывала номинация «Черный котенок», в которой выступали самые юные танцоры. Она проводилась в 25 раз.

Наталья Приходько во время награждения участников детского отделения подчеркнула важность роста танцоров: «Те, кто раньше танцевал на „черных котятах“, а потом на „котах“, уже стали профессиональными руководителями. Ежегодно они показывают свой высокий уровень танцевального и хореографического мастерства».

Следующим блоком стал «Рок-н-ролл». В нем подразумевается свободная стилистика танца, а базовой составляющей является музыка. «Фолк» был третьей номинацией. Здесь также не ограничивается лексика танца и выбор музыки, главное, чтобы это был этнический или фольклорный материал.

На юбилейный фестиваль приехали коллективы, которые уже получали гран-при фестиваля, а некоторые даже не раз. Так, например, коллектив «7+" принял участие уже в 28 раз, хоть и с разными составами.

Игорь Крысанов, ведущий фестиваля, поделился, что уже много лет организаторы не обзванивают танцоров, которых хотели бы видеть, ведь коллективы уже сами отслеживают даты конкурса и отправляют свои заявки и видео.

Ежегодно география конкурса очень обширна. В этом году собрались коллективы из Рязани и области, Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Кохмы, Борисоглебска, Кургана и других городов России.

Напомним, что профессиональных судий в «Черном коте» нет, и отбор финалистов проводится посредством голосования зрителей. Они могут выбрать по одному коллективу в каждой номинации и вписать их в специально отведенные поля в билетах.

В номинации «Рок-н-Ролл» в финал вышли коллективы:

  • 7+
  • Бит-Стрит
  • ДисТанцыЯ
  • Огни
  • Шаги
  • Ювента

В номинации «Фолк»:

  • ДисТанцыЯ
  • Жемчужинки
  • Конспирация
  • Огни
  • ПараЛЛЕль
  • Стиль

Напомним, RZN.info вел прямую трансляцию фестиваля. Сегодня она также будет вестись, начало в 15:00.


Фото: © RZN.info / Елизавета Оцепаева

© RZN.info

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