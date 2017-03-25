Рязанское МЧС подготовилось к пожароопасному сезону. Фото

Рязанское МЧС подготовилось к пожароопасному сезону 2017 года в лесах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В четверг, 23 марта, в Константинове состоялось выездное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Мероприятие прошло под председательством зампреда правительства Рязанской области Алексея Тюменева.
С докладом о готовности учреждения «Пожлес» выступил министр природопользования Сергей Карабасов. Отметили, что в регионе обустраивают противопожарные минерализованные полосы, содержат в порядке лесные дорог, благоустраивают специализированные зон отдыха, устанавливают шлагбаумы, знаки и указатели, информирующие граждан о мерах пожарной безопасности и многое другое.
В течение весенне-летнего периода сотрудники будут регулярно патрулировать леса и населенные пункты, также предусмотрено использование авиационной разведки.
Также на мероприятии продемонстрировали силы и средства филиалов «Пожлес» и провели практические занятия.