Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:28, 25 марта 2017 155
 0    0

Рязанское МЧС подготовилось к пожароопасному сезону. Фото

Рязанское МЧС подготовилось к пожароопасному сезону. Фото

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Рязанское МЧС подготовилось к пожароопасному сезону 2017 года в лесах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В четверг, 23 марта, в Константинове состоялось выездное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Мероприятие прошло под председательством зампреда правительства Рязанской области Алексея Тюменева.

С докладом о готовности учреждения «Пожлес» выступил министр природопользования Сергей Карабасов. Отметили, что в регионе обустраивают противопожарные минерализованные полосы, содержат в порядке лесные дорог, благоустраивают специализированные зон отдыха, устанавливают шлагбаумы, знаки и указатели, информирующие граждан о мерах пожарной безопасности и многое другое.

В течение весенне-летнего периода сотрудники будут регулярно патрулировать леса и населенные пункты, также предусмотрено использование авиационной разведки.

Также на мероприятии продемонстрировали силы и средства филиалов «Пожлес» и провели практические занятия.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:28, 25 марта 2017
Рязанское МЧС подготовилось к пожароопасному сезону. Фото
9:44, 25 марта 2017
Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего в Ярославле мужчины
8:41, 25 марта 2017
«Переправа» через затопленную рязанскую дорогу попала в «Мобильный репортер». Видео
8:19, 25 марта 2017
В Красноярске пьяная женщина родила в сугробе на глазах у прохожих
18:40, 24 марта 2017
Афиша RZN.info рекомендует посетить фестиваль «Черный кот» и концерт группы «Сплин»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Выходной в Рязани. Что показать гостям

Выходной в Рязани. Что показать гостям 3

Большинство старинных домов настолько привычны рязанцам, что их почти перестали замечать.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:05, 19 марта 2017 42 690
В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото
19:52, 17 марта 2017 34 736
В рязанской деревне Пучков предложил построить новый мост и погрозил властям палкой. Фоторепортаж
12:02, 12 марта 2017 34 385
Рязанцы засняли весенний разлив на Оке. Фото
19:12, 20 марта 2017 27 333
RZN.info публикует фоторепортаж с финала рязанского этапа конкурса «Российская красавица»
17:58, 18 марта 2017 25 471
Мотоцикл и самолетик. Любимов посетил «крымские» гулянья на площади Победы
Все новости
Голосования

Вы будете смотреть «Евровидение»?

Окончание опроса: 29.03.2017
Архив голосований
Форум