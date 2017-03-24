В столице Хорватии открыли памятник Сергею Есенину. Бюст установили в центральном парке «Бундек» Загреба 20 марта, сообщает ТАСС .

В церемонии открытия участвовали посол России Анвар Азимов, мэр Загреба Милан Бандич, экс-президент Хорватии Степе Месич, министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин, а также автор монумента скульптор Александр Звягин.

Инициатором установки бюста выступило посольство России в Хорватии. Однако, как отметил российский посол, эта идея принадлежала мэру Загреба.

«Открою Вам один секрет: идея установки бюста Есенина принадлежит мэру Загреба Милану Бандичу, поскольку Сергей Есенин — его любимый поэт. Есенин олицетворяет собой еще один символ российско-хорватской дружбы. Я очень рад, что теперь Есенин будет принадлежать всему хорватскому народу», — сказал Азимов.

На постаменте выбили текст: «Дар России дружественному народу Хорватии». Милан Бандич прокомментировал надпись, подчеркнув, что памятник Сергею Есенину — это подарок всем матерям.

«Я хотел пригласить свою мать на церемонию и попросить ее открыть этот памятник, но, к сожалению, она болеет. Этот памятник — не только подарок Хорватии и Загребу, это подарок всем матерям и моей маме в том числе. Когда мы слышим стихотворение „Письмо матери“, если в душе остались человеческие чувства, на глазах выступают слезы. А на земле очень мало стихотворений, которые вызывают слезы, это — одно из них», — заявил Бандич.

Градоначальник рассказал, что давно планировал создать в Загребе аллею великих поэтов.

«Двенадцать лет назад я вместе с президентом Месичем открывал парк „Бундек“ — прекраснейшую гостиную города Загреба. Именно тогда у меня появилась идея создать здесь аллею великих мировых поэтов, — вспомнил Бандич. — Пушкин является отцом русской литературы, Есенин — отец русской лирики. Каждый раз, проходя здесь, мы будем останавливаться и хотя бы на минуту вспоминать великого поэта Сергея Александровича Есенина».

Российский посол Азимов поблагодарил хорватскую сторону за установку бюста и выразил благодарность скульптору Александру Звягину, который создал бюст и безвозмездно передал его Хорватии.

Установку памятника Есенина в Хорватии на страницах « Рязанских ведомостей » прокомментировала есениновед, профессор РГУ имени Есенина Ольга Воронова.

«Безусловно, порадовало всех любителей поэзии Есенина пришедшее на днях известие: 20 марта в столице Хорватии, городе Загребе, появился памятник Сергею Есенину. Во время торжественной церемонии открытия памятника прозвучало на русском и хорватском языках есенинское „Письмо матери“ и было подчерк­нуто, что Есенин — великий поэт не только России, но и всего славянского мира», — отметила Воронова.

Всего в Хорватии установлено шесть памятников российским писателям и выдающимся деятелям. В 1914 году на острове Брач установили бюст Льва Толстого (это первый памятник русскому писателю в мире), там же в 2015 году открыли бюст Федора Достоевского. В 2013 году в городе Опатия появился памятник Антону Чехову, а в 2016 году — сразу два памятника великим россиянам: 6 июня установили бюст Александра Пушкина, а 18 октября — бюст Юрия Гагарина.