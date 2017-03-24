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16:21, 24 марта 2017 284
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Бывшего рязанского чиновника и руководителей двух коммерческих организаций осудят за коррупцию

Бывшего рязанского чиновника и руководителей двух коммерческих организаций осудят за коррупцию

Бывшего чиновника рязанской администрации и руководителей двух коммерческих организаций осудят за коррупцию. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил сайт следственного управления СК РФ по региону.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении замначальника управления капитального строительства администрации города Сергея Солодова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

В свою очередь одного из рязанских застройщиков обвиняют в даче взятки в крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ), а руководителя другой коммерческой организации — в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (пункт «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ), а также в подделке официальных документов (часть 1 статьи 327 УК РФ) и в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ).

Следствие установило, что в апреле 2016 года Солодов через посредника получил от руководителя строительной организации взятку в сумме 250 тысяч рублей (из них 100 тысяч рублей составило вознаграждение посредника) за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома.

В ходе следствия по делу выявили еще три эпизода посредничества экс-чиновника во взяточничестве. Так, в феврале 2016 года он согласился оказать помощь своему знакомому. Солодов получил 400 тысяч рублей для передачи в качестве взятки, якобы, должностным лицам администрации города для беспрепятственного согласования разрешения на строительство жилого комплекса. При этом обвиняемый оставил деньги себе.

Кроме того, в декабре 2015 года он же по просьбе одного из своих знакомых оказал помощь в регистрации части здания, для чего подделал разрешение на строительство и разрешение на ввод в эксплуатацию этого здания. Документы затем предоставили в администрацию города и учреждение Росреестра.

Двое обвиняемых признали свою вину. Отмечается, что на имущество обвиняемых наложили арест на сумму свыше 50 миллионов рублей.

Обвиняемых в получении взятки и посредничестве во взяточничестве заключили под стражу. В отношении обвиняемого в даче взятки избрали меру пресечения в виде залога в сумме 3 миллиона рублей.


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