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18:32, 23 марта 2017 269
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Перинатальный центр в Рязани закроют на плановую дезинфекцию

Перинатальный центр в Рязани закроют на плановую дезинфекцию

Фото: Pixabay.com

Перинатальный центр в Рязани закроют на плановую дезинфекцию. Постановление опубликовали на сайте регионального минздрава в четверг, 16 марта.

Перинатальный центр закроют с 3 по 23 апреля. На это время новорожденных детей переведут в отделение реанимации и интенсивной терапии и отделение патологии новорожденных и недоношенных детей и ОДКБ имени Дмитриевой.

Стационарную медпомощь роженицам высокой группы риска обеспечат роддома № 1 и № 2 и горбольница № 10. При этом выездные бригады перинатального центра для оказания медпомощи беременным женщинам и новорожденным детям продолжат работать.

В случае преждевременных родов при сроке беременности менее 33 недель рожениц госпитализируют в роддом № 2.


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