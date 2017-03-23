Перинатальный центр в Рязани закроют на плановую дезинфекцию. Постановление опубликовали на сайте регионального минздрава в четверг, 16 марта.
Перинатальный центр закроют с 3 по 23 апреля. На это время новорожденных детей переведут в отделение реанимации и интенсивной терапии и отделение патологии новорожденных и недоношенных детей и ОДКБ имени Дмитриевой.
Стационарную медпомощь роженицам высокой группы риска обеспечат роддома № 1 и № 2 и горбольница № 10. При этом выездные бригады перинатального центра для оказания медпомощи беременным женщинам и новорожденным детям продолжат работать.
В случае преждевременных родов при сроке беременности менее 33 недель рожениц госпитализируют в роддом № 2.