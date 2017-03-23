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13:00, 23 марта 2017 165
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Игорь Морозов предложил бойкотировать «Евровидение» на Украине

Игорь Морозов предложил бойкотировать «Евровидение» на Украине

Рязанский сенатор Игорь Морозов считает, что Россия должна бойкотировать «Евровидение» на Украине. Это заявление связано с запретом на въезд в страну Юлии Самойловой, передает «Интерфакс».

«Зеркально реагировать на решение украинских властей, запрещая их певцам въезжать в Россию, не следует ни в коем случае. Однако бойкотировать „Евровидение“, которое проводится в националистической стране — вот это наш шаг», — сказал Морозов.

Он назвал запрет, введенный украинскими властями в отношении Самойловой, «из ряда вон выходящим случаем».

Напомним, Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в страну Юлии Самойловой за то, что в 2015 году она приехала на концерт в Крым из Москвы. Украина разрешает въезд на полуостров только со своей территории.


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