Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:50, 22 марта 2017 1 118
 0    0

Любимову показали мегаферму в Александро-Невском районе. Фоторепортаж

Любимову показали мегаферму в Александро-Невском районе. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Губернатор посетил комплекс фермерского хозяйства «Мир» на 800 коров в селе Студенки в рамках рабочего визита в среду, 22 марта.

Руководитель предприятия Николай Игнатов поблагодарил Любимова за то, что тот нашел время посетить самое южное хозяйство в регионе. Он рассказал, что СПК «Мир» занимается как растиневодством, так и животноводством.

С 2017 года хозяйство начнет выращивать сою. В прошлом году оно произвело продукции на 500 млн рублей, что составило один процент от производства Рязанской области.

Игнатов пожаловался губернатору, что хозяйство получает маленькую господдержку. Также он рассказал, что два года назад комплекс начал продавать свою продукцию в ближайшие районы. В самом хозяйстве организовали микрорайоны со школой и детским садом.

Губернатор осмотрел молочный цех и ферму, оценил работу хозяйства и пожелал удачи в начинающейся посевной работе.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
22:01, 22 марта 2017
Николай Любимов посетил мемориал Скобелева. Фоторепортаж
20:50, 22 марта 2017
Любимову показали мегаферму в Александро-Невском районе. Фоторепортаж
20:27, 22 марта 2017
В Госдуме предложили ввести в закон понятие «опасные породы собак»
18:19, 22 марта 2017
Рязанцы смогут изменить названия остановок общественного транспорта 2
17:06, 22 марта 2017
РНПК оказала помощь трем рязанским больницам
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Не православием единым. Какие церкви есть в Рязани

Не православием единым. Какие церкви есть в Рязани 2

Какие религиозные конфессии есть в области, в материале RZN.info.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:05, 19 марта 2017 38 511
В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото
12:02, 12 марта 2017 33 407
Рязанцы засняли весенний разлив на Оке. Фото
19:52, 17 марта 2017 32 800
В рязанской деревне Пучков предложил построить новый мост и погрозил властям палкой. Фоторепортаж
19:12, 20 марта 2017 23 671
RZN.info публикует фоторепортаж с финала рязанского этапа конкурса «Российская красавица»
17:58, 18 марта 2017 23 641
Мотоцикл и самолетик. Любимов посетил «крымские» гулянья на площади Победы
Все новости
Голосования

Вы будете смотреть «Евровидение»?

Окончание опроса: 29.03.2017
Архив голосований
Форум