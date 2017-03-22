Любимову показали мегаферму в Александро-Невском районе. Фоторепортаж

Губернатор посетил комплекс фермерского хозяйства «Мир» на 800 коров в селе Студенки в рамках рабочего визита в среду, 22 марта.
Руководитель предприятия Николай Игнатов поблагодарил Любимова за то, что тот нашел время посетить самое южное хозяйство в регионе. Он рассказал, что СПК «Мир» занимается как растиневодством, так и животноводством.
С 2017 года хозяйство начнет выращивать сою. В прошлом году оно произвело продукции на 500 млн рублей, что составило один процент от производства Рязанской области.
Игнатов пожаловался губернатору, что хозяйство получает маленькую господдержку. Также он рассказал, что два года назад комплекс начал продавать свою продукцию в ближайшие районы. В самом хозяйстве организовали микрорайоны со школой и детским садом.
Губернатор осмотрел молочный цех и ферму, оценил работу хозяйства и пожелал удачи в начинающейся посевной работе.