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10:14, 21 марта 2017 421
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Уровень воды в Оке за сутки понизился на пять сантиметров

Уровень воды в Оке за сутки понизился на пять сантиметров

В черте Рязани за сутки уровень воды в Оке понизился на пять сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Во вторник, 21 марта, уровень воды составил 232 сантиметра от нулевой отметки гидрологического поста города Рязани.

В районе населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в реке Оке также понизился на 2 сантиметра и достиг отметки 503 сантиметра. В районе села Старая Рязань уровень воды понизился на 3 сантиметра, общий уровень составил 322 сантиметра.

На территории города Касимова уровень воды прибавился на 11 сантиметров и составил 362 сантиметра. Отметили редкий ледоход на реке.

В районе населенного пункта Елатьма уровень воды за сутки прибавился на 14 сантиметров, общий уровень составил 247 сантиметров.

На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды понизился на 6 сантиметров и составил 287 сантиметров, отмечается редкий ледоход.

На реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды повысился на 23 сантиметра и составил 236 сантиметров.

На реке Пет в селе Потапьево уровень воды прибавился на 23 сантиметра и составил 323 сантиметра.

На реке Ранова села Троица уровень воды прибавился на 28 сантиметров и составил 470 сантиметров.

На реке Верда в черте города Скопин вода поднялась на 7 сантиметров и ее уровень составил 152 сантиметра.

На территории Рязанской области остаются подтопленными два низководных моста: в Старожиловском районе вблизи деревни Бутырки, мост через реку Ранова у населенного пункта Шелемишево Скопинского района, а также в Рязанском районе вблизи населенных пунктов Коростово и Заокское. Движение транспорта по мостам прекращено. В Старожиловском районе организована лодочная переправа через реку Проня. В Скопинском районе объездной путь осуществляется по маршруту — перекресток 289 км автодороги М-6 — Нагорное (Ряжский район) — Шелемишево (улица Советская) — Ураково (18 км по дорогам с твердым покрытием).

В Рязанском районе также организовали объездной путь протяженностью 4 километра.

Для контроля за обстановкой работают оперативные группы, спасатели и медики.


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