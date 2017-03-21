Суд обязал рязанскую фирму выплатить 300 тысяч рублей долга по взносам за капремонт. Речь идет о ЗАО «Престиж-Сервис», сообщила
В июле 2016 года фонд обратился в суд с иском на фирму, чтобы взыскать задолженность по нежилым помещениям общей площадью 1831 квадратный метр в Касимове. Компания не оплачивала взносы с 1 сентября 2014 года по 30 апреля 2016 года, а также пени за период с октября 2014 года по май 2016 года.
В ходе судебного разбирательства фонд потребовал увеличить взнос, так как сумма задолженности за этот период выросла.
Фирма не признала исковые требования, так как принадлежащие ей помещения, по словам ее представителей, являются самостоятельными объектами и соответствуют критериям пристройки к многоквартирному дому. Суд опроверг это заявление и обязал «Престиж-Сервис» выплатить 300 тысяч рублей в счет погашения долга по взносам.