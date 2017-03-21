Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:00, 21 марта 2017 163
 0    0

Суд обязал рязанскую фирму выплатить 300 тысяч рублей долга по взносам за капремонт

Суд обязал рязанскую фирму выплатить 300 тысяч рублей долга по взносам за капремонт

Фото: Pixabay.com

Суд обязал рязанскую фирму выплатить 300 тысяч рублей долга по взносам за капремонт. Речь идет о ЗАО «Престиж-Сервис», сообщила пресс-служба фонда капремонта многоквартирных домов Рязанской области.

В июле 2016 года фонд обратился в суд с иском на фирму, чтобы взыскать задолженность по нежилым помещениям общей площадью 1831 квадратный метр в Касимове. Компания не оплачивала взносы с 1 сентября 2014 года по 30 апреля 2016 года, а также пени за период с октября 2014 года по май 2016 года.

В ходе судебного разбирательства фонд потребовал увеличить взнос, так как сумма задолженности за этот период выросла.

Фирма не признала исковые требования, так как принадлежащие ей помещения, по словам ее представителей, являются самостоятельными объектами и соответствуют критериям пристройки к многоквартирному дому. Суд опроверг это заявление и обязал «Престиж-Сервис» выплатить 300 тысяч рублей в счет погашения долга по взносам.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:00, 21 марта 2017
Суд обязал рязанскую фирму выплатить 300 тысяч рублей долга по взносам за капремонт
19:20, 21 марта 2017
НТВ рассказал о трагедии попавшей в аварию 15-летней рязанки. Видео
18:40, 21 марта 2017
Рязанцам предложат сдавать пластиковые крышки для помощи детдомам
18:00, 21 марта 2017
Следователи проверят медиков, оказавших помощь пострадавшей в ДТП рязанке
17:35, 21 марта 2017
Рязанец заплатит «Ингосстраху» более 120 тысяч рублей
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
RZN.info представляет десять мифов о детской стоматологии

RZN.info представляет десять мифов о детской стоматологии

Корреспондент RZN.info пообщался с врачом-ортодонтом Анастасией Арвачевой и детским врачом-стоматологом Евгением Лавренюком.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:05, 19 марта 2017 35 973
В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото
12:02, 12 марта 2017 32 858
Рязанцы засняли весенний разлив на Оке. Фото
19:52, 17 марта 2017 30 174
В рязанской деревне Пучков предложил построить новый мост и погрозил властям палкой. Фоторепортаж
17:58, 18 марта 2017 22 138
Мотоцикл и самолетик. Любимов посетил «крымские» гулянья на площади Победы
19:12, 20 марта 2017 21 481
RZN.info публикует фоторепортаж с финала рязанского этапа конкурса «Российская красавица»
Все новости
Форум