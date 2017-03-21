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15:27, 21 марта 2017 562
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Рязанская область попала в топ-10 регионов по эффективности здравоохранения

Рязанская область попала в топ-10 регионов по эффективности здравоохранения

Фото: Pixabay.com

Рязанская область попала в топ-10 регионов по эффективности здравоохранения. Регион оказался на седьмой строчке, пишут «Известия».

Рейтинг составили, опираясь на данные Росстата за 2015 год, с учетом следующих показателей: ожидаемой продолжительности при рождении, валового регионального продукта, государственных расходов на здравоохранение и уровня потребления крепкого алкоголя на душу населения.

В первой тройке оказались Дагестан, Ставропольский край и Кабардино-Балкария. Из Центрального федерального округа в топ-10 попала только Рязанская область.

Завершили рейтинг Магаданская область, Сахалин и Чукотка.


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