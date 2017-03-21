Рязанская область попала в топ-10 регионов по эффективности здравоохранения. Регион оказался на седьмой строчке, пишут «
Рейтинг составили, опираясь на данные Росстата за 2015 год, с учетом следующих показателей: ожидаемой продолжительности при рождении, валового регионального продукта, государственных расходов на здравоохранение и уровня потребления крепкого алкоголя на душу населения.
В первой тройке оказались Дагестан, Ставропольский край и Кабардино-Балкария. Из Центрального федерального округа в топ-10 попала только Рязанская область.
Завершили рейтинг Магаданская область, Сахалин и Чукотка.