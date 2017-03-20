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15:30, 20 марта 2017 274
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Татьяна Денисова заменит Егора Дружинина в шоу «Танцы»

Татьяна Денисова заменит Егора Дружинина в шоу «Танцы»

Стало известно имя нового наставника шоу «Танцы». Егора Дружинина заменит хореограф Татьяна Денисова, передает Life.

Хореограф уже появлялась в жюри проекта и ставила номера участникам. Денисова — основатель и руководитель танцевального коллектива JB ballet в Германии и постоянный член жюри различных танцевальных шоу

«Решение стать наставником в „Танцах“ я приняла с удовольствием. Для меня это не первый проект. Я имею многолетний опыт в создании масштабных талант-шоу на телевидении в качестве постановщика и креативного продюсера. Раскрывать артистов — мое призвание. Я люблю свою работу и занимаюсь этим изо всех сил. У меня, безусловно, есть определённый вкус, я — эстет, но прежде всего меня интересует творчество. Я выбираю людей искренних, одержимых сценой, и не важно, в каком стиле они танцуют. Благодаря танцевальным проектам огромное количество молодежи приобщилось к танцевальной культуре. Наша задача показать, что танец — это не только развлечение, но и искусство, которое развивает и воспитывает личность, это также способ говорить со сцены о серьезных и важных вещах», — рассказала Life Денисова.

Ранее стало известно, что Егор Дружинин покинет проект до начала четвертого сезона.

Фото Instagram tancytnt


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