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16:42, 7 марта 2017 179
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Егор Дружинин покинет «Танцы» до начала четвертого сезона

Егор Дружинин покинет «Танцы» до начала четвертого сезона

Судья и хореограф проекта «Танцы» Егор Дружинин отказался принимать участие в его продолжении. Об этом передает Life со ссылкой на источников на телеканале ТНТ.

Продюсеров «Танцев» удивило решение Дружинина.

«Нас действительно покидает Егор Дружинин. О своем уходе он предупредил всех, однако руководители проекта все равно находятся в замешательстве: замену Егору нужно искать в максимально сжатые сроки, ведь в апреле уже начинаются кастинги», — сообщили Life представители ТНТ.

Сам хореограф отметил, что после каждого сезона он «чувствует себя опустошенным и выжатым, как лимон».

«Я устал, каждый новый сезон я давал себе обещание не переживать так за своих участников, но не получается. Азарт и эмоции раздирают на части. В конце каждого сезона приходится тратить время на восстановление, а его нет. Ситуация соревнования явно не для меня. Не могу бесстрастно принимать решения по поводу ухода участников, когда с ними работаю. К каждому привыкаешь и прикипаешь. Мое решение, как ни объясняй, — удар для них. Не хочу больше их ранить, не хочу ранить себя», — сказал Life Дружинин.

Также еще одной причиной названа занятость в других проектах.

Фото Instagram Егора Дружинина


© RZN.info

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