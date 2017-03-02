В филиале «Рязаньэнерго» прошли состязания по подледному лову рыбы

Филиал «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» организовал корпоративный фестиваль по подледному лову рыбы на мормышку. Мероприятие состоялось на льду реки Проня в Пронском районе.
Выезд стал для энергетиков юбилейным: вот уже десять лет подряд зимняя рыбалка является для коллектива филиала традиционным видом спорта и активного корпоративного отдыха. В соревнованиях приняли участие 92 рыбака — работники производственных отделений и управления, в том числе ветераны отрасли, а также члены их семей.
На первом турнире фестиваля представители команд должны были пробурить лунки. Быстрее всех — за 1 минуту 26 секунд — с этой задачей справился водитель Солотчинского РЭС Алексей Мячнев. В ходе второго этапа — непосредственно лова — первого окуня поймал сотрудник службы механизации транспорта ПО «Скопинские электрические сети» Сергей Дергачев за 10 минут 26 секунд. Александр Ванин, работавший ранее в Рязанских электрических сетях, за 40 минут выудил первого леща. Чтобы поймать первую плотву машинисту автокрана ПО «Рязанские электрические сети» потребовалось 43 минуты.
После рыбалки победители были награждены, а каждый участник унес с собой не только богатый рыбный улов и хорошее настроение, но и памятный сувенир — «золотую» рыбку на удачу в следующих соревнованиях.
Напомним, в феврале 2017 года сотрудники Рязанских и Скопинских электрических сетей также показали достойные результаты в соревнованиях по рыболовному спорту на Кубок главы администрации Пронского района Рязанской области.