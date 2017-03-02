Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:15, 2 марта 2017 371

В филиале «Рязаньэнерго» прошли состязания по подледному лову рыбы

В филиале «Рязаньэнерго» прошли состязания по подледному лову рыбы

Филиал «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» организовал корпоративный фестиваль по подледному лову рыбы на мормышку. Мероприятие состоялось на льду реки Проня в Пронском районе.

Выезд стал для энергетиков юбилейным: вот уже десять лет подряд зимняя рыбалка является для коллектива филиала традиционным видом спорта и активного корпоративного отдыха. В соревнованиях приняли участие 92 рыбака — работники производственных отделений и управления, в том числе ветераны отрасли, а также члены их семей.

На первом турнире фестиваля представители команд должны были пробурить лунки. Быстрее всех — за 1 минуту 26 секунд — с этой задачей справился водитель Солотчинского РЭС Алексей Мячнев. В ходе второго этапа — непосредственно лова — первого окуня поймал сотрудник службы механизации транспорта ПО «Скопинские электрические сети» Сергей Дергачев за 10 минут 26 секунд. Александр Ванин, работавший ранее в Рязанских электрических сетях, за 40 минут выудил первого леща. Чтобы поймать первую плотву машинисту автокрана ПО «Рязанские электрические сети» потребовалось 43 минуты.

После рыбалки победители были награждены, а каждый участник унес с собой не только богатый рыбный улов и хорошее настроение, но и памятный сувенир — «золотую» рыбку на удачу в следующих соревнованиях.

Напомним, в феврале 2017 года сотрудники Рязанских и Скопинских электрических сетей также показали достойные результаты в соревнованиях по рыболовному спорту на Кубок главы администрации Пронского района Рязанской области.


© RZN.info

adv
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
17:15, 2 марта 2017
В филиале «Рязаньэнерго» прошли состязания по подледному лову рыбы
16:08, 2 марта 2017
На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Зверопой» и «Логан»
11:21, 1 марта 2017
Рязанский туристический маршрут включили в двадцатку самых узнаваемых в стране
13:59, 28 февраля 2017
На день рождения филармонии приедут рязанские звезды классической музыки
13:43, 28 февраля 2017
Следуя трендам, растя элиту. Рязанская филармония раскрыла программу следующего сезона
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Как спланировать свой дом. Практические советы строительной компании «Мармакс»

Как спланировать свой дом. Практические советы строительной компании «Мармакс»

«Мармакс» изучает потребности и мнения клиентов, внедряет новые, нестандартные решения.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:14, 27 февраля 2017 28 819
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 2
20:06, 17 февраля 2017 26 222
Рязанский этап конкурса «Российская красавица» стартовал в фитнес-центре. Фото
15:42, 22 февраля 2017 22 203
Пользователи RZN.info выберут «Мисс Интернет» конкурса «Российская красавица» в Рязани. Фото 12
8:17, 25 февраля 2017 15 274
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
14:02, 27 февраля 2017 13 401
В сети появилось видео аварии на Первомайском проспекте
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум