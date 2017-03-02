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17:56, 2 марта 2017 320
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Роскачество нашло нарушения в рязанском шоколаде

Роскачество нашло нарушения в рязанском шоколаде

Фото: Pixabay.com

Роскачество нашло нарушения в молочном шоколаде марки «Globus», произведенном в Рязанской области. Организация опубликовала исследование в четверг, 2 марта.

Согласно ему, у продукта нарушена маркировка: доли молочного жира (0,1%) и сухого обезжиренного остатка молока (6%) не соответствуют заявленному на упаковке ГОСТу. Информацию об этом передали в надзорные органы.

Пальмового масла в этом шоколаде нет, отметили в Роскачестве.

Производитель изученного образца — касимовская фабрика «Верность качеству».

«Globus» оказался единственным шоколадом с нарушениями из 37 исследованных. Остальные признали товарами повышенного качества или просто качественными.

Роскачество — автономная некоммерческая организация, учрежденная Правительством России для независимого исследования товаров и выдачи Знака качества.


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