Арт-проект «Рязань, я люблю тебя!» открыл выставку в Сасове

Арт-проект «Рязань, я люблю тебя!» открыл выставку в Сасовском историко-краеведческом музее во вторник, 28 февраля. Она будет действовать до 30 апреля. Часть экспозиции 10 марта перевезут в краеведческий музей Скопина в рамках передвижной выставки арт-проекта. Там она пробудет до конца месяца.
Летом выставку примут краеведческие музеи Пронска и Шацка, а также музей-заповедник Есенина в Константинове.
В экспозиции представили 18 картин: полотна Андрея Миронова, Владислава Ефремова, Ольги Левиной, Татьяны Пивоваровой, Светланы Ильиной, Андрея Назарова, Максимильяна Преснякова и Алексея Сергиенко.