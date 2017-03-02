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21:41, 2 марта 2017 190
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Арт-проект «Рязань, я люблю тебя!» открыл выставку в Сасове

Арт-проект «Рязань, я люблю тебя!» открыл выставку в Сасове

Арт-проект «Рязань, я люблю тебя!» открыл выставку в Сасовском историко-краеведческом музее во вторник, 28 февраля. Она будет действовать до 30 апреля. Часть экспозиции 10 марта перевезут в краеведческий музей Скопина в рамках передвижной выставки арт-проекта. Там она пробудет до конца месяца.

Летом выставку примут краеведческие музеи Пронска и Шацка, а также музей-заповедник Есенина в Константинове.

В экспозиции представили 18 картин: полотна Андрея Миронова, Владислава Ефремова, Ольги Левиной, Татьяны Пивоваровой, Светланы Ильиной, Андрея Назарова, Максимильяна Преснякова и Алексея Сергиенко.


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