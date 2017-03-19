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19:06, 19 марта 2017 572
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В Китае представили миниатюрный электромобиль. Фото

В Китае представили миниатюрный электромобиль. Фото

В КНР прошла выставка электромобилей. На ней представили мини-электромобиль Byvin Xiaozhuangyuan E-Ass, пишет Carnewschina.

Размеры электрокара удивили посетителей. Длина машины равна 2 160 мм, ширина — 1 270 мм, а высота — 1 600 мм.

В автомобиле может разместиться один человек. В салоне машины стоит вентилятор, цифровая панель приборов и дисплей мультимедийного комплекса. Также в электрокаре установлены радио и плеер. Вместо традиционного руля в машине поставили руль от скутера.

В движение новый Xiaozhuangyuan E-Ass приводится небольшим электрическим движком, который имеет отдачу в 1,6 лошадиных сил. Самая высокая отметка скорости электромобиля составляет 36 километров в час. Одной зарядки аккумулятора хватает для того, чтобы преодолеть 80 километров пути.

Фото CarNewsChina


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