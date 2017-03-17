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18:03, 17 марта 2017 565
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В Сасове испытали новый бетонный завод. Фото

В Сасове испытали новый бетонный завод. Фото

В Сасове начали тестовые испытания нового бетонного мини-завода. Проект реализует фирма ООО «Строительные технологии» при финансовой поддержке Сасовского филиала «Прио-Внешторгбанка». Об этом сообщает издательство «Пресса».

Производительность предприятия составляет 60 кубометров бетона в час. Доставляют продукцию четыре автомиксера. Директор Роман Дзюба считает, что завод сможет обеспечить потребности Сасова и Сасовского района в бетоне высокого качества.

Председатель комитета по бюджету и налогам Думы города Сасово Сергей Воронин отметил высокую производительность завода.

«Очень радостно, что в Сасове открывается новое производство», — подчеркнул он.


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