В Сасове испытали новый бетонный завод. Фото

В Сасове начали тестовые испытания нового бетонного мини-завода. Проект реализует фирма ООО «Строительные технологии» при финансовой поддержке Сасовского филиала «Прио-Внешторгбанка». Об этом сообщает издательство «
Производительность предприятия составляет 60 кубометров бетона в час. Доставляют продукцию четыре автомиксера. Директор Роман Дзюба считает, что завод сможет обеспечить потребности Сасова и Сасовского района в бетоне высокого качества.
Председатель комитета по бюджету и налогам Думы города Сасово Сергей Воронин отметил высокую производительность завода.
«Очень радостно, что в Сасове открывается новое производство», — подчеркнул он.