В пятницу, 17 марта, отмечается Всемирный день сна. В связи с этим специалисты «Яндекса» проанализировали все поисковые запросы россиян со словами «к чему снится» и пришли к выводу, что в каждом регионе есть свои характерные сны — те, о которых пользователи спрашивают чаще, чем в среднем по России.

Согласно исследованию, в каждом регионе есть свои характерные сновидения. В Рязанской области популярны религиозные — со святыми, священниками и иконами. Так же часто сны на эту тему видят жители Курской, Липецкой Орловской областей.

В Челябинской области людям снятся метеориты, в Крыму — море, дельфины и волны, в Ставропольском крае — грецкие орехи и абрикосы, в Москве — метро, электричка и святая Матрона, а в Санкт-Петербурге — метро, черника и клюква.

Самые распространенные сновидения не зависят от места жительства. Люди, рыбы и змеи часто встречаются в запросах о снах и из Красноярского края, и из Смоленской области. Исключений мало — в Магаданской и Сахалинской областях и на Камчатке люди чаще всего видят во сне медведей, а в Ингушетии самое популярное слово «белый», там снятся разные белые вещи: дома, розы, кони, простыни.

Жителей центра России практически не беспокоят стихийные бедствия и природные аномалии, а вот на Чукотке и в Сахалинской области ищут толкование снов с цунами, в Республике Алтай и Ненецком АО — с наводнениями, на юге и на Дальнем Востоке — с землетрясениями. Море чаще снится в Крыму и на Кавказе, а горы — на Алтае и в Тыве. Арбузы и орехи во сне и наяву растут на юге, а клюква — на севере.

Тигры снятся на Дальнем Востоке — там, где они водятся в реальности. Медведи чаще снятся на Чукотке, в Магаданской области и в Якутии, лоси — в Карелии, Вологодской, Ярославской и Костромской областях, олени — в Якутии и Ненецком АО, раки — рядом с Волгой и Доном. А вот собак и кошек везде примерно поровну.

Единственный конкретный человек, которого часто видят во сне, — Путин. Чаще всего он снится в Чечне.