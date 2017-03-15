Студентов РГАТУ пустили за руль брендовых машин на встрече с работодателями. Фото

В пятницу, 10 марта, в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева прошла традиционная встреча студентов 4-5 курсов автодорожного факультета с работодателями региона.
На встрече присутствовали замминистра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Валерий Еремин, ректор университета Николай Бышов, декан автодорожного факультета Евгений Лунин, генеральный директор ООО «МегаАльянс» Сергей Рашенбуршев, представители группы компаний «Автоимпорт», управления рязанского троллейбуса, автоколонны №1310, преподаватели и студенты.
В этот день обсуждались вопросы развития сотрудничества с работодателями, прохождения производственной практики, трудоустройства и карьерного роста. Ребята со своей стороны интересовались социальной поддержкой молодых специалистов.
«Сегодня главным показателем качества образовательного процесса вуза являются выпускники, сумевшие успешно трудоустроиться по специальности. В этом вопросе все наши усилия, в первую очередь, направлены на повышение качества подготовки выпускников, в которых важная роль отводится формированию долгосрочных партнерских отношений с работодателями. Только в тесном контакте с работодателями, наш университет сможет выполнять свое главное предназначение — давать качественную профессиональную подготовку своим студентам», — отметил на встрече Николай Бышов.
Декан автодорожного факультета Евгений Лунин подчеркнул, что выпускники автодорожного факультета успешно работают в самых различных отраслях экономики региона, страны и за рубежом. «И очень приятно слышать слова благодарности о выпускниках нашего университета, которые сейчас выполняют профессиональную деятельность на очень высоком уровне», — дабавил он.
В конце мероприятия для студентов автодорожного и инженерного факультетов представители ведущих автосалонов региона перед учебным корпусом №2 организовали показ новых моделей брендовых автомобилей. Все желающие смогли посмотреть, потрогать, посидеть за рулем новинок известных автобрендов.