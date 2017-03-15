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19:56, 15 марта 2017 268
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«Скорая» не проехала к умирающей из-за плохой дороги в Псковской области

«Скорая» не проехала к умирающей из-за плохой дороги в Псковской области

В Псковской области бригада скорой помощи не смогла приехать к умирающей из-за плохой дороги. Медики добрались до места только после того, как стало известно о смерти пожилой женщины, со ссылкой на следователей передает «РИА Новости».

Известно, что 5 марта женщина вызвала «скорую», почувствовав себя плохо. Проверка показала, что медиков вызывали дважды, однако оба этих сообщения были проигнорированы.

По статье «неоказание помощи больному» возбудили уголовное дело, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.


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