«Скорая» не проехала к умирающей из-за плохой дороги в Псковской области

В Псковской области бригада скорой помощи не смогла приехать к умирающей из-за плохой дороги. Медики добрались до места только после того, как стало известно о смерти пожилой женщины, со ссылкой на следователей передает «
Известно, что 5 марта женщина вызвала «скорую», почувствовав себя плохо. Проверка показала, что медиков вызывали дважды, однако оба этих сообщения были проигнорированы.
По статье «неоказание помощи больному» возбудили уголовное дело, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.