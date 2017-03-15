Роскачество положительно оценило рязанскую гречку. Организация опубликовала
Согласно ему, крупа «Грейн холдинг» производства АО «Рязаньзернопродукт»
«Ядра цельные, без расколотых, а также нешелушенных ядер. Содержание мучки в продукте не превышает 0,2%. Низкий уровень кислотности и кислотного числа жира в продукте является показателем свежести крупы, соблюдения сроков и условий хранения», — добавили в организации.
Рязанскую гречку отнесли к качественным наряду еще с 17. В группу товаров повышенного качества попали 17 марок, нарушения нашли в одной — ООО «Аксиома». В этой крупе оказалось слишком много мусора.
Роскачество — автономная некоммерческая организация, учрежденная Правительством России для независимого исследования товаров и выдачи Знака качества.