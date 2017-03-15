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14:09, 15 марта 2017 87
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Рязанскую гречку можно есть — Роскачество

Рязанскую гречку можно есть — Роскачество

Роскачество положительно оценило рязанскую гречку. Организация опубликовала исследование в четверг, 15 марта.

Согласно ему, крупа «Грейн холдинг» производства АО «Рязаньзернопродукт» соответствует всем требованиям законодательства, является качественной и безопасной. В гречке нет гербицидов, инсектицидов и других химикатов, в упаковке — патогенных микроорганизмов, плесени, примесей и вредителей.

«Ядра цельные, без расколотых, а также нешелушенных ядер. Содержание мучки в продукте не превышает 0,2%. Низкий уровень кислотности и кислотного числа жира в продукте является показателем свежести крупы, соблюдения сроков и условий хранения», — добавили в организации.

Рязанскую гречку отнесли к качественным наряду еще с 17. В группу товаров повышенного качества попали 17 марок, нарушения нашли в одной — ООО «Аксиома». В этой крупе оказалось слишком много мусора.

Роскачество — автономная некоммерческая организация, учрежденная Правительством России для независимого исследования товаров и выдачи Знака качества.


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