«Рязаньавтодор» приступил к плановому ямочному ремонту дорог

Ежедневно ОАО «Рязаньавтодор» задействует на уборку и содержание дорог Рязанской области около 150 — 200 единиц спецтехники: дорожные машины, грейдеры, колесные трактора, экскаваторы и погрузчики, роторы и дежурные машины для перевозки рабочих.
Сейчас организация активно ведет работы по ямочному ремонту литой асфальтобетонной смесью и горячим асфальтобетоном на участках областных и федеральных автодорог.
Особое внимание дорожники уделяют уборке и очистке автопавильонов, автобусных остановок, площадок отдыха и обочин от мусора и грязи. Производится очистка, мойка и ремонт дорожных знаков, световых элементов дорог. Планировка щебеночных обочин, очистка полосы отвода от посторонних предметов.
Все работы по содержанию автодорог производятся в нормативные сроки. Телефон круглосуточной диспетчерской службы «Рязаньавтодор»: