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16:55, 15 марта 2017 749
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Пострадавшая при взрыве машины рязанка все еще находится в ОКБ

Пострадавшая при взрыве машины рязанка все еще находится в ОКБ

Пострадавшая при взрыве машины рязанка все еще находится в ОКБ. В этом лично убедился корреспондент RZN.info.

Девушку перевели из реанимации в травматологическое отделение больницы. Палату больной охраняют два сотрудника ОМОНа, которые дежурят в коридоре.

Напомним, автомобиль Suzuki взорвался 18 января. За рулем находилась женщина. Как заявили в следственном комитете, причиной ЧП стало самодельное взрывное устройство, закрепленное на кузове автомобиля под водительским сиденьем. Женщину в тяжелом состоянии с травмами ног доставили в ОКБ, где прооперировали. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Фото «Типичная Рязань»


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