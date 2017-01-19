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11:16, 19 января 2017 1 180
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В Suzuki сработало самодельное взрывное устройство — СМИ

В Suzuki сработало самодельное взрывное устройство — СМИ

СМИ опубликовали информацию о том, что в автомобиле Suzuki сработало самодельное взрывное устройство. Об этом со ссылкой на правоохранителей передает «Лайф».

«Взрыв никак не связан с неисправностью автомобиля. Эксперты установили, что под машиной сработала взрывчатка мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте», — говорится в сообщении

Отмечается, что на месте происшествия обнаружили металлические фрагменты, предположительно, корпуса взрывного устройства. Также были найдены фрагменты элементов питания, микросхем и гайки, которые могли использовать в качестве поражающих элементов.

«Большая вероятность, что взрывное устройство прикрепили к днищу автомобиля с помощью магнитов. Эту версию подтверждают найденные на месте происшествия магниты», — рассказал источник агентства.

Напомним, автомобиль Suzuki Grand Vitara взорвался в среду, 18 января, на улице Свободы. Предварительной причиной трагедии назвали неполадки топливной системы.

Пострадавшая получила травмы ног, в настоящее время она находится в реанимации.


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