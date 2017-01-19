СМИ опубликовали информацию о том, что в автомобиле Suzuki сработало самодельное взрывное устройство. Об этом со ссылкой на правоохранителей передает «
«Взрыв никак не связан с неисправностью автомобиля. Эксперты установили, что под машиной сработала взрывчатка мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте», — говорится в сообщении
Отмечается, что на месте происшествия обнаружили металлические фрагменты, предположительно, корпуса взрывного устройства. Также были найдены фрагменты элементов питания, микросхем и гайки, которые могли использовать в качестве поражающих элементов.
«Большая вероятность, что взрывное устройство прикрепили к днищу автомобиля с помощью магнитов. Эту версию подтверждают найденные на месте происшествия магниты», — рассказал источник агентства.
Напомним, автомобиль Suzuki Grand Vitara