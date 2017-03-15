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14:41, 15 марта 2017 302
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На центральном рынке в Рязани обнаружили сыр «без документов»

На центральном рынке в Рязани обнаружили сыр «без документов»

На центральном рынке в Рязани обнаружили сыр, на который у индивидуальных предпринимателей не было необходимых документов, подтверждающих качество и безопасность продукции в ветеринарно-санитарном отношении. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Нарушения выявили в ходе контрольно-надзорных мероприятий, направленных на недопущение ввоза и реализации на территории региона товаров, в отношении которых действуют специальные экономические меры.

У индивидуальных предпринимателей на хранении и в реализации обнаружили сыр полутвердый «DORBLU WHEEL 50%" с благородной голубой плесенью из Германии без установленных сроков годности общим весом 6,364 килограмма.

Специалисты Управления Россельхознадзора изъяли и уничтожили продукцию.

Фото пресс-службы Россельхознадзора


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