На центральном рынке в Рязани обнаружили сыр «без документов»

На центральном рынке в Рязани обнаружили сыр, на который у индивидуальных предпринимателей не было необходимых документов, подтверждающих качество и безопасность продукции в ветеринарно-санитарном отношении. Об этом сообщила
Нарушения выявили в ходе контрольно-надзорных мероприятий, направленных на недопущение ввоза и реализации на территории региона товаров, в отношении которых действуют специальные экономические меры.
У индивидуальных предпринимателей на хранении и в реализации обнаружили сыр полутвердый «DORBLU WHEEL 50%" с благородной голубой плесенью из Германии без установленных сроков годности общим весом 6,364 килограмма.
Специалисты Управления Россельхознадзора изъяли и уничтожили продукцию.
Фото пресс-службы Россельхознадзора