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20:42, 14 марта 2017 292
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В Скопине открылась заключительная для этой весны выставка арт-проекта «Рязань, я люблю тебя!»

В Скопине открылась заключительная для этой весны выставка арт-проекта «Рязань, я люблю тебя!»

В Скопине открылась районная выставка арт-проекта «Рязань, я люблю тебя!». Она станет заключительной для этой весны.

В Скопинском краеведческом музее представлено 17 полотен. Это работы известных рязанских авторов: Максимильяна Преснякова, Алексея Акиндинова, Владислава Ефремова, Светланы Ильиной, Андрея Подгорного, Андрея Миронова и Андрея Назарова. Посетители выставки также увидят полотна петербуржца Алексея Сергиенко и екатеринбуржца Александра Выгалова.

Выставка будет работать до 30 марта.

Напомним, другую часть экспозиции представили в Сасовском краеведческом музее. Она пробудет там до 30 апреля.

Передвижная выставка продолжит свою работу в Пронском и Шацком районах в начале июня.


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