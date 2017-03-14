В Скопине открылась заключительная для этой весны выставка арт-проекта «Рязань, я люблю тебя!»

В Скопине открылась районная выставка арт-проекта «Рязань, я люблю тебя!». Она станет заключительной для этой весны.
В Скопинском краеведческом музее представлено 17 полотен. Это работы известных рязанских авторов: Максимильяна Преснякова, Алексея Акиндинова, Владислава Ефремова, Светланы Ильиной, Андрея Подгорного, Андрея Миронова и Андрея Назарова. Посетители выставки также увидят полотна петербуржца Алексея Сергиенко и екатеринбуржца Александра Выгалова.
Выставка будет работать до 30 марта.
Напомним, другую часть экспозиции представили в Сасовском краеведческом музее. Она пробудет там до 30 апреля.
Передвижная выставка продолжит свою работу в Пронском и Шацком районах в начале июня.