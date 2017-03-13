Представитель рязанского независимого дата-центра Михаил Ростов прокомментировал предложение федеральных ведомств снизить скорость доступа к нарушающим закон сайтам. Соответствующие поправки могут быть внесены этой весной.
«Я думаю, что законодатели путают Google с PornHub. Google — это половина интернета. С десятками тысяч серверов в разных частях света», — отметил Михаил Ростов.
По его словам, ограничить доступ к «поисковику» законодательно — очередная инициатива, подтверждающая непонимание основ интернета, так как многие сайты использует различные API от Google, но не имеют никакого отношения к этой компании.
«Нужно либо вводить цензуру в интернете, как в Китае, либо смириться», — подчеркнул Михаил Ростов.
Напомним, новые поправки появились в ходе обсуждений дела ФАС против американской корпорации Google, которую признали нарушившей законодательство о конкуренции в сентябре 2015 года. Дело было возбуждено по жалобе компании «Яндекс». Суд обязал Google устранить нарушения, в частности, обязательную предустановку приложений компании, а также запрет на предустановку приложений других разработчиков.
Как работают серверы Google, откуда вообще берутся данные в интернете — читайте в материале «Живущее в сети» в разделе «Публикации».
Справка
API — набор готовых программных компонентов. API дает возможность компьютерным программам (сайтам) взаимодействовать друг с другом различными способами и позволяет им обмениваться между собой данными.