Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:21, 13 марта 2017 203
 1    0

Законодатели путают Google с PornHub — представитель рязанского дата-центра о предложении снизить скорость сайтов-нарушителей

Законодатели путают Google с PornHub — представитель рязанского дата-центра о предложении снизить скорость сайтов-нарушителей

Представитель рязанского независимого дата-центра Михаил Ростов прокомментировал предложение федеральных ведомств снизить скорость доступа к нарушающим закон сайтам. Соответствующие поправки могут быть внесены этой весной.

«Я думаю, что законодатели путают Google с PornHub. Google — это половина интернета. С десятками тысяч серверов в разных частях света», — отметил Михаил Ростов.

По его словам, ограничить доступ к «поисковику» законодательно — очередная инициатива, подтверждающая непонимание основ интернета, так как многие сайты использует различные API от Google, но не имеют никакого отношения к этой компании.

«Нужно либо вводить цензуру в интернете, как в Китае, либо смириться», — подчеркнул Михаил Ростов.

Напомним, новые поправки появились в ходе обсуждений дела ФАС против американской корпорации Google, которую признали нарушившей законодательство о конкуренции в сентябре 2015 года. Дело было возбуждено по жалобе компании «Яндекс». Суд обязал Google устранить нарушения, в частности, обязательную предустановку приложений компании, а также запрет на предустановку приложений других разработчиков.

Как работают серверы Google, откуда вообще берутся данные в интернете — читайте в материале «Живущее в сети» в разделе «Публикации».

Справка

API — набор готовых программных компонентов. API дает возможность компьютерным программам (сайтам) взаимодействовать друг с другом различными способами и позволяет им обмениваться между собой данными.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Наука и технологии»
19:21, 13 марта 2017
Законодатели путают Google с PornHub — представитель рязанского дата-центра о предложении снизить скорость сайтов-нарушителей
10:14, 13 марта 2017
У России появилось оружие против новых беспилотников США
9:40, 13 марта 2017
Google устранила больше 100 недоработок в Android
9:24, 13 марта 2017
В России выпустили первую партию отечественных смартфонов
17:46, 12 марта 2017
Telegram начал тестировать звонки
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
От русского ампира к итальянской классике. Выбираем подарок к 8 марта в салоне штор «Ла Телла»

От русского ампира к итальянской классике. Выбираем подарок к 8 марта в салоне штор «Ла Телла»

Салон штор «Ла Телла» на Первомайском проспекте больше похож на шоу-рум художника.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 51 159
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:26, 2 марта 2017 40 489
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж 1
14:59, 7 марта 2017 35 249
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 4
12:02, 12 марта 2017 24 180
Рязанцы засняли весенний разлив на Оке. Фото
17:09, 2 марта 2017 14 662
Любимов впервые встретился с главами рязанских районов. Фото
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум