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12:46, 13 марта 2017 257
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Российские власти решили снизить скорость доступа к нарушающим закон сайтам — СМИ

Российские власти решили снизить скорость доступа к нарушающим закон сайтам — СМИ

Этой весной в законодательство могут быть внесены поправки, позволяющие по решению суда замедлять доступ к сайтам нарушителям российского законодательства, передает РБК.

Отмечается, что такую меру подумывают ввести из-за того, что многие иностранные интернет-компании игнорируют решения российских судов, объясняя это тем, что они работают по законам стран, в которых зарегистрированы.

Идея ввести новые поправки появилась в ходе обсуждений дела ФАС против американской корпорации Google.

Напомним, Google признали нарушившим законодательство о конкуренции в сентябре 2015 года. Дело было возбуждено по жалобе компании «Яндекс». Суд обязал Google устранить нарушения, в частности, обязательную предустановку приложений компании, а также запрет на предустановку приложений других разработчиков.


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