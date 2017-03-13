Этой весной в законодательство могут быть внесены поправки, позволяющие по решению суда замедлять доступ к сайтам нарушителям российского законодательства, передает
Отмечается, что такую меру подумывают ввести из-за того, что многие иностранные интернет-компании игнорируют решения российских судов, объясняя это тем, что они работают по законам стран, в которых зарегистрированы.
Идея ввести новые поправки появилась в ходе обсуждений дела ФАС против американской корпорации Google.
Напомним, Google признали нарушившим законодательство о конкуренции в сентябре 2015 года. Дело было возбуждено по жалобе компании «Яндекс». Суд обязал Google устранить нарушения, в частности, обязательную предустановку приложений компании, а также запрет на предустановку приложений других разработчиков.