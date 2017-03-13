Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:01, 13 марта 2017 135
 0    0

Уровень воды в Оке вырос за сутки на почти 30 сантиметров

Уровень воды в Оке вырос за сутки на почти 30 сантиметров

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Уровень воды в Оке вырос за сутки на 29 сантиметров и составил 181 сантиметр от нулевой отметки гидрологического поста города Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В районе Половского Спасского района вода в Оке также повысилась на 25 сантиметров и достигла отметки 471 сантиметр.

В районе Старой Рязани за сутки вода прибавилась на 49 сантиметров, общей уровень составил 261 сантиметр. Наблюдаются подвижки льда и разводья.

В районе Касимова уровень воды в Оке повысился на 21 сантиметр и составляет 135 сантиметров.

На реке Мокша в черте Кадома уровень воды повысился на 10 сантиметров, ее уровень составил 281 сантиметров.

В реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды понизился на 32 сантиметра и составил 204 сантиметра.

Напомним, из-за весеннего половодья перекрыли движение по мостам в Скопинском и Старожиловском районах.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
18:01, 13 марта 2017
Уровень воды в Оке вырос за сутки на почти 30 сантиметров
15:35, 13 марта 2017
Во вторник утром в Рязани ожидается туман
14:56, 13 марта 2017
К четвергу в Рязанской области ожидаются дождь и порывистый ветер
14:26, 13 марта 2017
Первый Климатический форум пройдет в Москве в августе
12:43, 13 марта 2017
Рязанцам рассказали о расписании весенних акций по раздельному сбору мусора
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
35 минут назад
Живущее в сети. Откуда берется интернет

Живущее в сети. Откуда берется интернет

Интернет уже давно стал настолько привычным понятием, что мы не задумываясь говорим о работе в нем «выложи», «скачай», «посмотри».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 51 099
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:26, 2 марта 2017 40 486
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж 1
14:59, 7 марта 2017 35 155
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 4
12:02, 12 марта 2017 23 810
Рязанцы засняли весенний разлив на Оке. Фото
17:09, 2 марта 2017 14 626
Любимов впервые встретился с главами рязанских районов. Фото
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум