Уровень воды в Оке вырос за сутки на почти 30 сантиметров

Уровень воды в Оке вырос за сутки на 29 сантиметров и составил 181 сантиметр от нулевой отметки гидрологического поста города Рязани. Об этом сообщила
В районе Половского Спасского района вода в Оке также повысилась на 25 сантиметров и достигла отметки 471 сантиметр.
В районе Старой Рязани за сутки вода прибавилась на 49 сантиметров, общей уровень составил 261 сантиметр. Наблюдаются подвижки льда и разводья.
В районе Касимова уровень воды в Оке повысился на 21 сантиметр и составляет 135 сантиметров.
На реке Мокша в черте Кадома уровень воды повысился на 10 сантиметров, ее уровень составил 281 сантиметров.
В реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды понизился на 32 сантиметра и составил 204 сантиметра.
Напомним, из-за весеннего половодья перекрыли движение по мостам в