В Старожиловском районе из-за подтопления перекрыли мост у деревни Бутырки

В Старожиловском районе перекрыли мост у деревни Бутырки. Его подтопило в результате подъема воды в реке Проня. Об этом
Вода поднялась над мостом на десять сантиметров. Объездного пути к деревне нет. Для населения организовали лодочную переправу через реку.
Отмечается, что жизнеобеспечение в деревне Бутырки не нарушено. Пожарную безопасность организовали силами местной администрации. Медицинское обслуживание населения осуществляется ГБУ РО «Старожиловская ЦРБ», а общественный порядок — силами ОП Старожиловского района МО ОМВД России «Кораблинский».