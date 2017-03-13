Украина пригрозила не пустить Юлию Самойлову на «Евровидение»

Представительницу России Юлию Самойлову Украина могут не пустить на «Евровидение-2017» за политические выступления. Об этом в интервью радиостанции «
«Если Юлия Самойлова не выступала публично в поддержку аннексии Крыма и агрессии против Украины, я проблем не вижу. Если она человек искусства, то мы будем только рады, если представители российского народа выступят», — сказал он.
По словам Геращенко, если певица будет делать политические заявления, ей могут запретить въезд.
«Не исключаю, что могут быть с нашей стороны предприняты действия по запрету на въезд. Но я надеюсь, что Юлии Самойловой хватит гражданского мужества не участвовать в политических провокациях России против Украины», — заключил глава МВД Украины.
Напомним, Россию на конкурсе