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14:33, 13 марта 2017 383
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Украина пригрозила не пустить Юлию Самойлову на «Евровидение»

Украина пригрозила не пустить Юлию Самойлову на «Евровидение»

Представительницу России Юлию Самойлову Украина могут не пустить на «Евровидение-2017» за политические выступления. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Если Юлия Самойлова не выступала публично в поддержку аннексии Крыма и агрессии против Украины, я проблем не вижу. Если она человек искусства, то мы будем только рады, если представители российского народа выступят», — сказал он.

По словам Геращенко, если певица будет делать политические заявления, ей могут запретить въезд.

«Не исключаю, что могут быть с нашей стороны предприняты действия по запрету на въезд. Но я надеюсь, что Юлии Самойловой хватит гражданского мужества не участвовать в политических провокациях России против Украины», — заключил глава МВД Украины.

Напомним, Россию на конкурсе представит певица Юлия Самойлова с композицией «Flame Is Burning».


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