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11:10, 13 марта 2017 445
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Россию на «Евровидении-2017» представит Юлия Самойлова. Видео

Россию на «Евровидении-2017» представит Юлия Самойлова. Видео

Певица Юлия Самойлова представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017», который пройдет в этом году на Украине, передает ТАСС.

Первый канал показал песню «Flame Is Burning» на английском языке, с которой Самойлова поедет на конкурс. Автором музыки и слов композиции стал Леонид Гуткин. Он написал песни для участниц конкурса — Полины Гагариной и Дины Гариповой.

Девушка родилась в 1989 году в республике Коми. Она неоднократно участвовала во всевозможных конкурсах, стала финалисткой третьего сезона проекта Аллы Пугачевой «Фактор А» в 2013 году. В 2014 году участвовала в торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр.

Девушка с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске.


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