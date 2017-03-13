Россию на «Евровидении-2017» представит Юлия Самойлова. Видео

Певица Юлия Самойлова представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017», который пройдет в этом году на Украине, передает
Первый канал показал песню «Flame Is Burning» на английском языке, с которой Самойлова поедет на конкурс. Автором музыки и слов композиции стал Леонид Гуткин. Он написал песни для участниц конкурса — Полины Гагариной и Дины Гариповой.
Девушка родилась в 1989 году в республике Коми. Она неоднократно участвовала во всевозможных конкурсах, стала финалисткой третьего сезона проекта Аллы Пугачевой «Фактор А» в 2013 году. В 2014 году участвовала в торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр.
Девушка с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске.