Рязанец заснял разлив на Ореховом озере. Фото

В сети появились фото разлива на Ореховом озере. Соответствующие снимки на своей странице опубликовал пользователь «ВКонтакте».
Фотографии демонстрируют, что вода поднялась выше уровня 2016 года.
Напомним, ранее рязанцы
Фото
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В сети появились фото разлива на Ореховом озере. Соответствующие снимки на своей странице опубликовал пользователь «ВКонтакте».
Фотографии демонстрируют, что вода поднялась выше уровня 2016 года.
Напомним, ранее рязанцы
Фото
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