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20:34, 13 марта 2017 881
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Рязанец заснял разлив на Ореховом озере. Фото

Рязанец заснял разлив на Ореховом озере. Фото

В сети появились фото разлива на Ореховом озере. Соответствующие снимки на своей странице опубликовал пользователь «ВКонтакте».

Фотографии демонстрируют, что вода поднялась выше уровня 2016 года.

Напомним, ранее рязанцы засняли разлив Оки, а региональное МЧС сообщило о том, что уровень реки в городе поднялся почти на 30 сантиметров.

Фото Виталия Филиппова


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