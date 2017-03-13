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22:01, 13 марта 2017 146
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Рязань вошла в число успешно реализующих программу по переселению из аварийного жилья регионов

Рязань вошла в число успешно реализующих программу по переселению из аварийного жилья регионов

Рязань вошла в число регионов, успешно реализующих программу по переселению из аварийного жилья. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Кроме того, положительно отметили работу региона в части разработки и синхронизации документов территориального планирования и градостроительного зонирования, схем тепло- и водоснабжения, водоотведения муниципальных образований.

Информацию обсудили на совещании по вопросам контроля исполнения поручений Владимира Путина. Мероприятие провела заместитель полномочного представителя президента России в ЦФО Ольга Атюкова.


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