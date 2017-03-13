Рязань вошла в число успешно реализующих программу по переселению из аварийного жилья регионов

Рязань вошла в число регионов, успешно реализующих программу по переселению из аварийного жилья. Об этом сообщает
Кроме того, положительно отметили работу региона в части разработки и синхронизации документов территориального планирования и градостроительного зонирования, схем тепло- и водоснабжения, водоотведения муниципальных образований.
Информацию обсудили на совещании по вопросам контроля исполнения поручений Владимира Путина. Мероприятие провела заместитель полномочного представителя президента России в ЦФО Ольга Атюкова.